Geschäftsleben in Parchim : Tilo Stiebe vermietet die Fass-Sauna zum Mitnehmen

10. Januar 2022, 17:20 Uhr

Fass-Saunen lassen sich transportieren und können an vielen Orten mit einer geeigneten Zufahrt sowie genügend Platz angeheizt werden. Das brachte einen Saunagänger aus Parchim auf die Idee: Er vermietet zwei Fässer.

Die Vorstellung klingt zu jeder Jahreszeit verlockend: Ofen an, rein in die Sauna mit Ausblick auf den eigenen Garten oder auf den See als Badewanne zur Abkühlung. Gesundheitsfördernde Schwitzkuren erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Die Fakten sprechen für sich: „Rund 25 Millionen Menschen gingen im Jahr 2020 regelmäßig in die Sauna – das sind knapp fünfmal mehr deutsche Saunagänger als es überhaupt Finnen gibt“, vermeldet die Krankenkasse AOK in ihrem Gesundheitsmagazin.

Schon seit Jahren Saunagänger

Doch während in Finnland gefühlt jeder Haushalt über sein eigenes „Schwitzbad“ verfügt, nehmen die Menschen in unseren Breiten vorwiegend öffentliche Saunen oder Wellnessangebote zum Beispiel in Hotels in Anspruch.

Tilo Stiebe aus Parchim hat das Glück, einen guten Kumpel zu haben, der sich bereits vor 15 Jahren eine eigene Fass-Sauna anschaffte. Der ist in Schwerin zu Hause. Dort trafen sie sich ziemlich regelmäßig in geselliger Runde, um das Immunsystem zu stärken und dabei über Gott und die Welt zu philosophieren.

Das brachte den gelernten Bankkaufmann aus Parchim eines Tages auf eine Idee, die vor ihm schon andere Saunaanhänger, vor allem im süddeutschen Raum, erfolgreich ausgetestet haben und die nun auch immer mehr Schule in Mecklenburg-Vorpommern macht: Der 48-Jährige machte vor etwa einen Jahr sein Hobby zum Nebenerwerb. Er legte sich zwei Fass-Saunen zu und bietet sie zum Mieten an. Die Parchimer Region ist nach seinem Wissen auf diesem Gebiet bisher noch ein weißer Fleck gewesen.

Fässer stehen abholbereit auf dem Standplatz

Die Vermietung funktioniert völlig unkompliziert. Das Organisatorische kann online abgewickelt werden. Die Fässer stehen bereits auf Anhängern und brauchen dann nur noch an die Anhängerkupplung geklemmt zu werden.

Während die kleinere Sauna für bis zu vier Personen von jedem Führerscheinbesitzer gezogen werden kann, darf das große für bis zu acht Saunagänger ausgerichtete Fass allerdings nur von Inhabern eines erweiterten Führerscheines für Doppelachsanhänger fortbewegt werden.

Abgestellt werden können die 900 beziehungsweise 600 Kilogramm schweren Fässer im Prinzip überall dort, wo ausreichend Platz vorhanden ist und es eine entsprechende Zufahrt gibt. Tilo Stiebe hat schon einige lauschige Stellflächen in der Region ausgekundschaftet. Den Spaß perfekt mache für ihn ein Plätzchen in der Natur, „wo man aus der Sauna raus direkt rein in den See springt.“

Es gibt so viele schöne Orte

Seine Favoriten: „In Schwerin gibt es tolle Plätze an glasklaren Seen“, schwärmt der passionierte Saunaanhänger. Auch am Plauer See dürften sich seiner Ansicht nach gute Stellflächen finden, da es am Gewässer mehrere Badestellen gibt.

An Parchims Hausgewässer Wockersee sei es nicht so komfortabel. Im Prinzip biete sich da nur eine Möglichkeit an und zwar neben der Badeanstalt, weiß der Bankfachwirt, der seine Brötchen als Baufinanzierungsberater verdient und in wenigen Tagen in diesem Metier ein Büro in Parchim eröffnet.

Natürlich hat er in seinem Konzept für den Nebenerwerb bedacht, dass sich nicht jeder Mieter gleich mit einem vollständigen Equipment ausstatten möchte: Bei Bedarf können also zum Fass auch der Saunaduft, der für ihn das Salz in der Suppe beim Schwitzbad ausmacht, das Holz, Schöpfeimer und -kelle sowie die Endreinigung dazu gebucht werden. Und für alle, die sich wirklich um rein gar nichts kümmern möchten, fährt er die Sauna persönlich bis zum vereinbarten Standort. „Das ist eben alles eine Frage des Preises“, scherzt Tilo Stiebe.

Hintergrund Hintergrund Der gesundheitsfördernde Aspekt der Sauna ist mittlerweile unumstritten, erklärt die Krankenkasse AOK in ihrem Gesundheitsmagazin. Regelmäßiges Saunieren unterstütze das Immunsystem, fördere die Herzgesundheit und pushe den Kreislauf. Die AOK rät unter anderem: Hektik und Ruhe passen nicht zusammen. Wer es eilig hat, kann sich nicht entspannen. Vor dem Saunagang beim Essen Maß halten, trinken ist jedoch zwischen den Saunagängen wichtig, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Sauna-Anfänger sollten sich zudem einmal mit dem Sauna-Knigge vertraut machen.