Slate : Tollkühne in Seifenkisten

von svz.de

10. Juli 2019, 07:42 Uhr

Am kommenden Sonntag, dem 14. Juli, braucht es echte tollkühner Kerle beim 1. Slater Seifenkistenrennen. Treffpunkt ist am örtlichen Vereinshaus. Um 10 Uhr findet ein Open-Air-Gottesdienst statt, ab 11 Uhr erwartet ein Imbiss die Gäste und Teilnehmer. Gegen 12 Uhr starten schließlich die Rennvorbereitungen. Der Durchmesser der Räder darf die 20 Zoll, also 50 Zentimeter nicht überschreiten, schreibt der Veranstalter vor. Die Bremsen müssten außerdem funktionieren, kein Teil dürfe während der Fahrt verloren gehen. Außerdem sei eine Helmpflicht zwingend vorgeschrieben, heißt es unter anderem.