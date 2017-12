Lewitz : Treffpunkt bei Sabine Romahn in Raduhn

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

von Michael Beitien

erstellt am 27.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Schwierige Zeiten für Tante-Emma-Läden auf dem Dorf. Einige Händler haben in den vergangenen Monaten aufgegeben, so in Garwitz in der Gemeinde Lewitzrand. Einige Kilometer entfernt kann weiter sechs Tage die Woche eingekauft werden. Der Edeka-Dorfladen in Raduhn lebt. Für Inhaberin Sabine Romahn (52) ist das allerdings jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung, wie SVZ erfuhr.



Kunden meinen: Es ist mehr als nur ein Laden





Die Stammkundschaft schwört auf das Geschäft, wie unsere Zeitung vor Ort erfährt. „Ich bin gern hier“, sagt beispielsweise Dürten Jochem aus Schlieven. „Man hat einen Ansprechpartner.“ Auch für ihre Kinder sei es sehr schön. Und für ihre Eltern, die in einem anderen Dorf wohnen, sei es die einzige Möglichkeit, um alleine einzukaufen. Denn im Verkehr in einer Stadt wie Parchim sei es für ihren Vater schwer. Dürten Jochem erfreut sich daran, wie freundlich und persönlich es in dem Laden zugeht. Diese Art Geschäft sei etwas, was in unserer Zeit fehlt. „Es ist mehr als nur ein Laden. Es ist ein Treffpunkt.“

Sie wohne nebenan, sagt Ursel Schulz. Alles was sie vergessen hat, kauft sie in dem Geschäft.

„Der Laden ist einwandfrei“, findet auch Elli Hinz (84). Sie kaufe gern hier ein und würde sich sogar noch ein größeres Sortiment wünschen. Ihr Sohn sagt ihr, sie müsse sich nicht abmühen. Er könne den Einkauf auch mitbringen. Doch für die 84-Jährige ist der Besuch des Geschäftes auch wichtig, um unter andere Leute zu kommen. Sie parkt ihren Rollator vor der Tür. Sabine Romahn trägt ihr die Waren hinaus und belädt den besonderen Einkaufswagen. Sie habe vor einigen Jahren Zettel verteilt und einen Bringedienst für Waren angeboten, erzählt die Inhaberin. Die meisten wollen das nicht und kommen lieber selbst in den Laden . Es gibt aber auch einige wenige Kunden, denen auf Wunsch Getränke bis in Haus geliefert werden.



Vom Geschäft allein kann man nicht leben





Vom Laden allein kann die Familie kaum leben, obwohl er sechs Tage die Woche offen steht, hören wir. Zum Glück gehört das Haus der Familie Petersen, aus der Sabine Romahn entstammt. Schon vor 80 Jahren hatte hier Ludwig Petersen einen Textilhandel betrieben, berichtet dessen Enkelin Alma Petersen (81). Sie ist die Mutter der heutigen Ladeninhaberin und Gründerin des Geschäftes nach der Wende.

Das war im Juni 1991. Vorher hatte die Familie die Räume an die Konsumgenossenschaft vermietet. Alma Petersen war eine von vier Verkäuferinnen im Raduhner Konsum. Noch jemand anderes wollte damals das Geschäft übernehmen, doch Petersens gewannen die Auseinandersetzung. Mit im Boot war auch der inzwischen verstorbene Ehemann Kurt. Und von Anfang an dabei ist Tochter Sabine. Sie hatte früher in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) gearbeitet, wo sie wie viele andere nicht mehr gebraucht wurde. Von heute auf morgen saß sie an der Kasse des Ladens. Eine ganz besondere Herausforderung, wie sie sich erinnert. 1996 ging ihre Mutter in Rente. Seitdem ist Sabine Romahn die Chefin.



Schwierige Zeiten für das Geschäft





In den Anfangsjahren nach der Wende lief der Laden gut. Es gab sogar Angestellte. Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Mächtige Handelsketten bestimmen bekanntlich das Geschäft. Mit den Niedrigpreisen kann Sabine Romahn nicht mithalten. Der Dorfladen hat Kundschaft verloren. „Die Leute sterben weg, gehen ins Heim“, erzählt Sabine Romahn. Und wenn sie in einem Jahr zwei bis drei Superkunden verliert, sei das ein großer Verlust. Ganz schlimm war es mit den Umsätzen, als die Straße gebaut wurde. Inzwischen seien im Dorf viele Häuser verkauft. Es gebe neue Kunden. Und auch einige, die beispielsweise aus Schlieven oder Matzlow mit dem Auto kommen, weil sie nicht in einem Riesenmarkt einkaufen wollen. Seit drei Jahren gibt es auch einen Postschalter in ihrem Geschäft.

Die schwierigen Zeiten sind aber längst nicht vorbei. „Ich brauche neue Kühlregale“, sagt Sabine Romahn. Allerdings wisse sie nicht, wie sie die Finanzierung aufbringen könne. „Das Schlimmste sind die Nebenkosten. Die fressen einen auf“, sagt sie und nennt die Stichworte Gas, Wasser, Strom, Krankenkassen, Steuerberater...

Sabine Romahn hat dennoch in den vergangenen Jahren nie ans Aufgeben gedacht. Allerdings ist auch eine langfristige Weiterführung des Familiengeschäftes mehr als fraglich. „Meine Tochter übernimmt den Laden nicht“, so Sabine Romahn. Und sie sei froh, wenn es für sie hier noch bis zur Rente weiter geht.

Ihre Mutter Alma Petersen sagt: „Für mich ist es auch schön, hier einzukaufen.“ So wie sie früher hier alles bekommen hat, müsse sie auch heute nur in die Stadt, um Textilien zu kaufen.