EuroCombi Lkw : Trucker-Wunsch in Parchim erfüllt

Was gibt es Schöneres, als Wünsche, die in Erfüllung gehen? Das dachte sich auch der Sohn von Günter Gooth, der schon lange um den Herzenswunsch seines Vaters wusste und ihn nun in diesem Jahr zu seinem 60. Geburtstag überraschte. In Zusammenarbeit mit dem Familienunternehmen Krüger + Voigt organisierte er für den leidenschaftlichen Berufskraftfahrer eine Tour mit dem Lang-Lkw oder auch EuroCombi genannt (siehe Hintergrund).

Seit der Einführung und dem Feldversuch in Deutschland im Jahre 2012 ist Günter Gooth vom Lang-Lkw, der 25,25 Meter misst, fasziniert. „Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für große Fahrzeuge und der Lang-Lkw hat es mir besonders angetan“, sagt Gooth, der aus Woosmer bei Neu Kaliß stammt.

Diese Begeisterung blieb natürlich auch seiner Familie nicht verborgen. Der Sohn des Lkw-Fans recherchierte nach Speditionen mit den überlangen Fahrzeugen im Fuhrpark und wurde ziemlich schnell auf die Parchimer Spedition Krüger + Voigt aufmerksam. Hat das Unternehmen in der Vergangenheit doch eine Vorreiterrolle eingenommen und gehörte zu den ersten Speditionen, die den Lang-Lkw in Betrieb genommen haben.

„Ich habe Krüger + Voigt per E-Mail angeschrieben und vom Herzenswunsch meines Vaters berichtet. Prompt bekam ich eine positive Antwort und auch der nachfolgende Kontakt zur Firma war sehr nett und zuvorkommend“, so der Junior Manuel Gooth.

Weiter erzählt er: „Als ich meinem Vater die Überraschung mitteilte, war die Freude so riesengroß, dass er schnell versucht hat, seine Freudentränen vor uns zu verstecken. Dennoch habe ich sie gesehen und es war einfach nur ein bewegender Moment“.

Bevor die Tour mit Günter Gooth und dem erfahrenen Lang-Lkw-Fahrer René Sauerbaum vom Hof der Spedition um Punkt acht Uhr startete, ließ es sich auch Geschäftsführer Jens Stapelmann nicht nehmen, persönlich und nachträglich zum 60. Geburtstag zu gratulieren.

Als Geschenk und Andenken überreichte er dem großen Lkw-Liebhaber einen Krüger + Voigt Truck im Mini-Format. „Solch ein Wunsch wird nicht alle Tage an uns herangetragen und es ist uns eine besondere Freude, dass wir diesen nun heute erfüllen konnten“, erklärte Jens Stapelmann.

Dann war es endlich soweit und das überlange Fahrzeug rollte los in Richtung des Krüger + Voigt Standortes in Valluhn. Über eine Stunde lang konnten sich zwei Lkw-Fans nun über das Berufskraftfahrerleben unterhalten. In Valluhn angekommen, wartete schon ganz aufgeregt die Familie von Günter Gooth. Doch sollte hier noch nicht Schluss sein. Natürlich durfte der erfahrene Berufskraftfahrer noch einmal selbst hinter das Lenkrad. Auf dem großen Gelände der Spedition drehte er stolz noch ein paar Runden. „Ich bin überglücklich, dass es mir Krüger + Voigt ermöglicht hat, diesen wunderbaren großen Lkw einmal selbst zu steuern. Wow, ich bin total begeistert und werde diesen Tag bestimmt nie vergessen“, äußerte sich Günter Gooth sichtlich gerührt.

EuroCombi Lkw Ein EuroCombi ist ein überlanger Lkw, eine lange Kombination mit bis zu 25,25 m Fahrzeuglänge und bis zu 60 t (bundesweiter Feldversuch in Deutschland 44 t) Gesamtgewicht. Die Variante oben, bezeichnet als A-Train, wird aus einem Motorwagen mit festem Aufbau oder Wechselbrücke gebildet, an den ein Sattelauflieger mit luftgefederten Tandem- bzw. Doppelachs-Dolly angehängt wird. Optisch erinnert sie an einen herkömmlichen Gliederzug, nur dass der Anhänger etwas länger erscheint. Quelle: Wikipedia

von Sandra Flörke

erstellt am 20.Jun.2017 | 21:00 Uhr