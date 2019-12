Parchim : Überall fehlen die Fachkräfte

Projektbüro von Peter Westphal, Lizenzpartner von „Town und Country Haus“, feiert 20-jähriges Jubiläum und sucht neue Mitarbeiter

von Christina Köhn

02. Dezember 2019, 18:04 Uhr

Peter Westphal sitzt im Flur bei der Industrie- und Handelskammer in Schwerin. Er blättert in einer Zeitschrift, als er auf eine große Anzeige von „Town und Country Haus“, einem Anbieter für den Bau von Massivhäusern, stößt. Sein Interesse ist geweckt, immerhin möchte sich der selbstständige Bauunternehmer, der bisher mit der Errichtung von Stahlhallen für Gewerbetreibende sein Geld verdient hat, ein zweites Standbein aufbauen, denn die Investitionen gerieten ins Stocken. „Ich habe die Zeitschrift einfach eingesteckt“, sagt er und schmunzelt. Ein Jahr später unterschreibt er den Lizenzvertrag mit dem Franchiseunternehmen aus Thüringen. Das ist nun 20 Jahre her.

Peter Westphal erinnert sich noch gut an das erste Haus. „Das haben wir 2001 in der Südstadt gebaut“, erzählt er. Seitdem hat er mehr als 500 Familien in den eigenen vier Wänden untergebracht, vornehmlich im Bereich Westmecklenburg. „Diese Regionalität ist mir wichtig“, sagt der studierte Maschinenbauingenieur, der unweit von Parchim aufgewachsen ist. „Ich bin der Region treu geblieben und möchte nun etwas für die Menschen vor Ort machen.“ Daher baue er überwiegend mit Firmen und Unternehmen aus der Region. „Da haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren zahlreiche langjährige Partnerschaften auf einer guten Vertrauensbasis ergeben.“ Immerhin habe er ständig Aufträge zu vergeben.

Doch da wartet eine der größten Herausforderungen: der Fachkräftemangel. Von dem sind nicht nur die Handwerksbetriebe betroffen, auch bei Peter Westphal macht er sich bemerkbar. „Aktuell suchen wir Mitarbeiter im kaufmännischen und technischen Bereich.“ Er freue sich, dass viele Fachkräfte wie Bauleiter den Weg zurück nach Mecklenburg-Vorpommern finden, auch wenn sie hier weniger Gehalt verdienen würden. „Doch die Freizeit und die gemeinsame Zeit mit der Familie wird immer wichtiger.“ Dennoch reiche das nicht aus. „Wir müssen uns für die Zukunft ein Konzept überlegen“, sagt der Firmenchef. „Eine Möglichkeit wäre es, nach erfolgreich absolvierten Praktika mit den jungen Schülern in Kontakt zu bleiben, sie auf ihrem Ausbildungsweg zu unterstützen, um sie so langfristig zu binden.“

Eine zweite Herausforderung in der Zukunft ist für Peter Westphal die Preisentwicklung auf dem Markt. „Grundstücke im Flächenland werden immer knapper und immer teurer.“ Dabei ist der Traum vom eigenen Haus besonders bei jungen Familien stärker denn je. „Und immer noch die beste Altersvorsorge“, sagt der Bauunternehmer.

Auch an seine Altersvorsorge denkt der 60-Jährige. Und an die Zukunft des Betriebes mit 13 Mitarbeitern. „Wir sind in der vergangenen Zeit extrem gewachsen, haben das Team verjüngt, damit sie auch noch da sind, wenn ich nicht mehr am Schreibtisch sitze“, sagt er und lacht. Und er hat Glück. Beide Söhne sind schon im Unternehmen involviert, haben Interesse, den Familienbetrieb weiterzuführen. „Ich freue mich, dass meine 30-jährige Arbeit und mein Engagement weiterhin Bestand haben.“ Nun müsse er nur noch lernen, loszulassen. „Da leide ich wohl an der typischen Unternehmerkrankheit.“ Doch der Generationswechsel ist in Sicht.