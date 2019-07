Parchim : Verstärkung für den Landkreis

Nach erfolgreicher Ausbildung erhalten acht junge Menschen einen Arbeitsvertrag

von Marlena Petersen

18. Juli 2019, 20:00 Uhr

Es ist geschafft. Acht junge Frauen und Männer haben ihre dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beendet und jetzt einen Arbeitsvertrag der Kreisverwaltung Ludwigslust-Parchim in der Tasche. „Ich wünsche allen einen guten Start und bitte verlieren Sie niemals den Spaß an dem, was Sie machen“, gab Landrat Stefan Sternberg ihnen mit auf den Weg. Entsprechend der Abschlussnote erhielten sie zunächst auf ein Jahr befristete Arbeitsverträge, bei sehr guten Ausbildungsleistungen auch eine unbefristete Anstellung. Heute werden dann wieder 22 Männer und Frauen begrüßt, die am 1. August den Studiengang Bachelor of Arts beziehungsweise am 1. September eine Ausbildung in der Kreisverwaltung, im Verbund mit der Stadt Boizenburg, der Stadt Neustadt-Glewe sowie dem Amt Parchimer Umland beginnen. Einige steigen auch ab 1. Oktober in den Studiengang Bachelor of Law ein.

Um qualifizierte junge Menschen für eine Ausbildung in der Verwaltung zu gewinnen, präsentiert sich die Kreisverwaltung jährlich auf diversen Berufsmessen im Landkreis. Allgemeine Informationen zum Thema Ausbildung bei der Kreisverwaltung Ludwigslust-Parchim gibt es im Internet.