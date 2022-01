Tierschutz Ludwigslust-Parchim : Verwahrloste Hunde finden wohl bei Kerstin Nowitzke Aufnahme

Vierbeiner, um die sich ihr Frauchen nicht mehr kümmern kann, sorgten kurz vor Silvester für Aufsehen. Die Tiere nimmt voraussichtlich der Tierschutzhof Mentin auf, um die Frau kümmert sich der Sozialdienst.

Avatar_prignitzer von Katja Frick

03. Januar 2022, 16:40 Uhr

Vierbeiner, um die sich ihr Frauchen nicht mehr kümmern kann, sorgten kurz vor Silvester für Aufsehen. Die Tiere nimmt voraussichtlich der Tierschutzhof Mentin auf, um die Frau kümmert sich der Sozialdienst.

„Eine traurige Geschichte mitten in Deutschland. Eine alte Dame lebt in einem Haus ohne Heizung. Die Fenster und Türen sind undicht. Die Temperatur im Haus beträgt aktuell zwei Grad. Die Frau kann die Hunde nicht mehr versorgen. Die Hunde sind groß und zwischen 11 und 13 Jahren. Es werden dringend Notfallplätze gesucht.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Sätze auf der Facebookseite von „Vierbeiner in Not“ sorgten kurz vor Silvester für Aufsehen und tun es immer noch. „Wir brauchen ein Wunder: helft alle mit. Die Hunde sind aktuell in der Nähe von Parchim“, endete die Veröffentlichung.

Zuhause der Hunde und der hilflosen Frau liegt bei Crivitz

Unzählige Kommentare folgten und eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Kurz darauf konnte die Tierschutzorganisation mit Sitz in Lütjensee bei Ahrensburg in Schleswig-Holstein melden: „Die Ämter sind involviert und haben um Hilfe für die Hunde gebeten. Um die Frau wird sich gut gekümmert. Sie wird aber zukünftig aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr in der Lage sein, sich um die Tiere zu kümmern. Es ist aber wichtig für sie zu wissen, dass ihre Tiere gut unterkommen.“

Wie sich im Gespräch mit Anja Laupichler herausstellt, erster Vorstand von „Vierbeiner in Not“, befindet sich das Zuhause der älteren Dame und der drei Hunde nicht in einem Ort bei Parchim, sondern bei Crivitz. „Wir haben von dem Fall durch die Hundepension ,Kleine Oase' bei Schwerin erfahren, mit der wir schon lange zusammenarbeiten“, erzählt Anja Laupichler. Aufmerksam auf die Situation von Frau und Hunden sei das Ordnungsamt Crivitz geworden. „Ich habe mit dem Amt gesprochen, sie kümmern sich“, ist sie sich sicher.

Kerstin Nowitzke vom Tierschutzhof Mentin bietet Hilfe an

Die Tierschutzorganisation „Vierbeiner in Not“ arbeitet vor allem an der Rettung von Hunden aus Rumänien. Dadurch besteht auch der Kontakt zu Kerstin Nowitzke vom Tierschutzhof Mentin bei Parchim. „Dort werden voraussichtlich die Hunde auch erst einmal aufgenommen“, so Anja Laupichler.

Lesen Sie weiter: Tierschutzhof – Neues Leben für Teddy und Co.

Das kann Kerstin Nowitzke bestätigen. „Wir haben morgen einen Termin, um die drei Hunde in Obhut zu nehmen. Sie werden erst einmal medizinische Versorgung benötigen, sie sind gerade nicht so fit“, erklärt sie. Es bestehe eine gute Zusammenarbeit mit Carola Franzen vom Veterinäramt Ludwigslust-Parchim in dem Fall. Die Ämter seien auch nicht schuld an der Situation von Frau und Hunden.

Die ältere Dame soll schon länger vom sozialen Dienst betreut werden, sich aber wohl bisher geweigert haben, mehr Hilfe anzunehmen. Genauere Auskunft konnte der Landkreis heute nicht geben.