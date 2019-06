Marnitz : Vierter Markt des Handwerks in Marnitz

Den ganzen Tag über Angebote für Erwachsene und Kinder

von Onlineredaktion pett

09. Juni 2019, 16:00 Uhr

Zum 4. Handwerkermarkt wird am heutigen Sonnabend von 11 bis 17 Uhr in die Ringstraße nach Marnitz eingeladen. An den gut 25 Ständen können die Besucher handwerkliche Tätigkeiten wie Kerzen ziehen, Wolle färben und Spinnen ausprobieren. Auch für Kinder gibt es Angebote. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt beträgt zwei Euro.