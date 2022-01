Hortbetreuung in Marnitz : Vom Gurkenglas zum Windlicht: So funktioniert aufwertendes Basteln

Jungen und Mädchen im Marnitzer Hort waren wochenlang im „Upcycling“-Fieber. Der Erlös eines Basares soll nächstes Jahr auch für die naturwissenschaftliche Bildungsarbeit verwendet werden.

Jungen und Mädchen im Marnitzer Hort waren wochenlang im „Upcycling“-Fieber. Der Erlös eines Basares soll nächstes Jahr auch für die naturwissenschaftliche Bildungsarbeit verwendet werden.

Die weiße Pracht schmilzt in Stadt und Land schon wieder schneller dahin, als es vielen Winterkindern recht ist. Mit zauberhaft gestalteten Windlichtern sorgen Jungen und Mädchen aus dem Marnitzer Hort dafür, dass trotzdem ein Hauch von Schnee funkelt – und zwar in vielen mollig warmen Wohnstuben.

Die kreativen Hortkinder beklebten ausgediente Bockwurst-, Rotkohl- oder Gurkengläser mit Dekoschnee und befestigten daran Blüten von Weihnachtssternen sowie kleine Zapfen. Das leuchtende Teelicht im Glas bringt den Dekoschnee so zum Glitzern, als würde die Sonne persönlich darauf scheinen.

Eltern plünderten ihre Dekovorräte

Die Marnitzer „Horties“ erwiesen sich in den zurückliegenden Wochen mal wieder als große Basteltalente. Dabei setzen sie vor allem auf Naturmaterialien und Dinge, die sich wiederverwerten lassen. Schon lange, bevor das Jahr zur Neige ging, wandte sich das Hortteam an die Eltern mit der Bitte, einmal nachzuschauen, was daheim an Weihnachtsdeko nicht mehr benötigt wird, aber noch prima zum Basteln geeignet ist.

Das Echo war überwältigend. Und so konnten die kreativen Jungen und Mädchen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Vollen schöpfen. Das taten sie so begeistert, dass sämtliche gespendeten Gaben bis hin zur letzten Kugel Verwendung fanden – unter anderem in Adventsgestecken, Tür- und Wandschmuck. Die Kinder verschönerten ebenfalls Teelichter aus Gips und versuchten sich in der beliebten Serviettentechnik. Aus ausrangierten Weingläsern entstanden witzige Teelichthalter.

„Upcycling“ macht immer mehr Schule

Der weit verbreitete, umweltfreundliche Basteltrend, aus vorhandenen Dingen etwas Neues zu gestalten, wird auch „aufwertendes Basteln“ oder in der Kunst „Upcycling“ genannt. Natürlich durften die Kinder ihre Kunstwerke mit nach Hause nehmen. „Die Freude darüber war immer riesig“, erzählt Erzieherin Nicole Kummerow.

Weil ihre Schützlinge beim Basteln kaum noch zu bremsen waren und der Adventskalender mit täglich neuen Angeboten auch zahlreiche überraschende Bastelanregungen parat hielt, konnte sogar ein Weihnachtsbasar veranstaltet werden. Viele Eltern wurden dort gegen eine Spende fündig.

2022 wird im Hort experimentiert

Die 70 Hortkinder haben sich gemeinsam mit ihren vier Erzieherinnen schon Gedanken gemacht, was mit dem Geld passieren soll: Zum Teil wird davon hochwertiges Bastelmaterial angeschafft.

Doch die „Horties“ haben noch andere Pläne für das nächste Jahr: Sie wollen stärker naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den Grund gehen und dazu einige Experimente durchführen. Ein Teil der Einnahmen soll deshalb für das Zubehör verwendet werden.

Erzieherin Nicole Kummerow würde sich nicht wundern, wenn vor Ostern im Marnitzer Hort wieder das Bastelfieber um sich greift. Die Einrichtung gehört zur Kita „Ruhner Zwerge“ in Suckow unter dem Dach des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB).