Von Seekühen und Alligatoren

von Christiane Großmann

14. Januar 2019, 11:59 Uhr

Seekühe und Alligatoren in den Everglades, Grauhörnchen im New Yorker Central Park und ein Blick hinter die Kulissen des New Yorker Naturkundemuseums – während seiner Reise nach New York und Florida hat Uwe Jueg viele Eindrücke gesammelt und Fotos gemacht. Diese wird der Vorsitzende der Naturforschenden Gesellschaft Mecklenburg (NGM) am morgigen Dienstag im Rahmen eines Reiseberichtes im Ludwigsluster Natureum vortragen. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.