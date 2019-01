Parchim : Wahlhelfer fürs Umland gesucht

15 Vorstände sind zu besetzen Interessenten melden sich bis 8. Februar

von Simone Herbst

20. Januar 2019, 20:00 Uhr

Es geht bald wieder los: Für die Wahlen am 26. Mai sucht das Amt Parchimer Umland aktuell noch Wahlhelfer. An diesem vierten Sonntag im Mai steht einiges an: Da werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt, die Mitglieder des Kreistages und der Gemeindevertretungen und es finden die Wahlen der ehrenamtlichen Bürgermeister statt. Sollten Stichwahlen der Bürgermeister notwendig werden, so finden die am 16. Juni statt.

In den Gemeinden Domsühl, Groß Godems, Karrenzin, Rom, Obere Warnow, Stolpe und Ziegendorf gibt es je einen allgemeinen Wahlbezirk, in den Gemeinden Spornitz und Zölkow je zwei und in der Gemeinde Lewitzrand drei Wahlbezirke. Und zur Feststellung des Briefwahlergebnisses gibt es zusätzlich einen Briefwahlvorstand, der direkt im Amt Parchimer Umland in der Walter-Hase-Str. 42 in Parchim arbeiten wird.

Das bedeutet jede Menge Wahlhelfer werden gebraucht. In jedem Wahlbezirk gibt es einen Wahlvorstand, der aus dem Wahlvorsteher, dessen Stellvertreter und drei bis sieben weiteren Mitgliedern besteht. Sie werden von der Gemeindewahlbehörde aus dem Kreis der Wahlberechtigten berufen. In den Wahlvorständen haben sich in den vergangenen Jahren viele ehrenamtliche Kräfte engagiert, um für einen reibungslosen Ablauf in den Wahllokalen zu sorgen und im Anschluss an die Wahl die Ergebnisse festzustellen.

So gibt es Wahlvorstände, in denen sich seit vielen Jahren eingespielte Teams immer wieder für diese Arbeit bereit erklären. „Daneben gibt es aber auch einige Wahlbezirke, in denen wir Nachwuchssorgen haben“, so Gemeindewahlleiter Hannes Nadrowitz. Weil Nachwuchssorgen Besetzungsprobleme bedeuten, ruft Nadrowitz alle Wahlberechtigten in den amtszugehörigen Gemeinden dazu auf, sich mit einzubringen, damit die Wahlbezirke in den Gemeinden erhalten bleiben und die Wahlen erfolgreich durchgeführt werden können. Einen kleinen Anreiz gibt es: Den Mitgliedern der Wahlvorstände wird für den Wahltag ein Erfrischungsgeld gezahlt.

Interessenten melden sich bitte bis 8. Februar bei Gemeindewahlleiter Hannes Nadrowitz, Tel.: 03871/ 421312; E-Mail: nadrowitz@amtpu.de oder bei Evelin Ebert, stellv. Gemeindewahlleiterin, Tel.: 03871/421315; E-Mail: ebert@amtpu.de.