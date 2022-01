Parchim : Wallanlagen in Parchim präsentieren sich am Abend romantisch schön

Sie wurden vor Jahrhunderten zum Schutz der Stadt angelegt und stehen heute als parkähnliche Anlage bei Parchimern hoch im Kurs.

06. Januar 2022, 11:16 Uhr

Sie sind ein Kleinod in Parchim: die Wallanlagen. Spaziergänger schnappen hier gerne frische Luft, Schüler der angrenzenden Goetheschule haben sogar schon manche sportliche Bewegungsstunde in den Anlagen absolviert. Leider sind Wege und Rasenflächen auch Gassistrecke von einigen Hundebesitzern, die es mit ihren Pflichten nicht so genau nehmen, was regelmäßig zu öffentlichen Diskussionen führt.

Befürchteter Kahlschlag trat nicht ein

Längst Schnee von gestern ist eine Diskussion, die 2018 entbrannte, als die denkmalgeschützte Sanierung des Boden- und Gartendenkmals in Angriff genommen wurde. Viele Bürger befürchteten damals einen Kahlschlag, als die Motorsägen angeschmissen wurden, einige Kritiker vergriffen sich gegenüber den Arbeitern regelrecht im Ton.

Tatsächlich wurden seinerzeit 101 Bäume aus dem Bestand genommen. Gut die Hälfte davon war Wildwuchs, weitere Bäume von Stürmen oder Pilzbefall gezeichnet. Andere Bäume hatten auf Grund ihres Alters von bis zu 150 Jahren kaum noch eine Lebenserwartung.

Wall-Graben-Anlage diente Schutz der Stadt

Als im Frühjahr 2019 das sanierte Boden- und Gartendenkmal feierlich übergeben wurde, hatten auf dem 4,5 Hektar großen Areal bereits 103 neue heimische Bäume ihre Wurzeln geschlagen. Parchim kann stolz sein auf sein kulturelles Erbe Wallanlagen.

Dabei handelt es sich um die erhaltenen Teile einer in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zum Schutze der Stadt angelegten Wall-Graben-Anlage. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Areal parkähnlich umgestaltet. Die 1860 bis 1862 im Auftrag der Stadt erfolgte Umgestaltung leitete seinerzeit der herzogliche Hofgärtner Theodor Klett.

