Parchim : Was hüpft da flink am Baum empor?

Unser Leser Frank Engel drückte im richtigen Moment auf den Auslöser seiner Kamera

Avatar_prignitzer von Carlo Ihde

29. Februar 2020, 05:00 Uhr

Oben das Gefieder gescheckt, der Bauch eher weißgrau: Das ist der heimische Baumläufer. Was genau der gefiederte Geselle gerade in der Rinde einer Birke entdeckt, ist unklar. Unser Leser Frank Engel aus Parchim drückte jedenfalls genau im richtigen Moment auf den Auslöser seiner Kamera. Baumläufer gehören in die Familie der Sperlinge. Sie bewegen sich in ruckartiger Weise an Baumstämmen aufwärts, allerdings niemals abwärts. Sind sie oben angekommen, fliegen sie weiter und landen weiter unten an einem anderen Baum.