Parchim : Weihnachts-Schlitten ausgebremst

von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 16.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Oh weh, welch ein Schreck für den Weihnachtsmann. Als er kürzlich mit seinem Rentier Rudolf über Parchim hinweg flog, merkte er, dass die Bremsen nicht richtig funktionierten und er die Landebahn des Flughafens fast verpasst hätte.

In seiner Not wandte er sich an das Polizeirevier der Kreisstadt. Die Beamten Torsten Gühlsdorf und Ralf Arndt nahmen sich der Sache an und suchten nach einer passenden Reparaturmöglichkeit. Im Möderitzer Weg betreibt Torsten Saß seine Werkstatt Motorgeräte, und als er von dem Malheur hörte, versprach er sofort zu helfen. „Es kann nicht sein, dass der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten zum Fest nicht an den Häusern bremsen kann und dadurch vorbeirauscht und die Kinder ohne Geschenke dastehen“, meinte er augenzwinkernd. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Jörg Piplow nahm er sich den roten Schlitten vor. Dazu wurde die Bremsanlage unter die Lupe genommen und repariert. „So haben wir als Wichtel dem Weihnachtsmann helfen können, sehr zur Freude der Kinder“, erzählen die beiden und sorgen so dafür, dass der Weihnachtsmann wieder an allen Häusern Station machen kann. Wie unsere Redaktion erfuhr, will der Weihnachtsmann am 24. Dezember zwischen 10 und 11 Uhr in der Asklepios Klinik Station machen und anschließend auf dem Schuhmarkt beim Turmblasen vorbeischauen.



Turmblasen in Parchim am 24. Dezember





Am 24. Dezember um ca. 11 Uhr läuten vier Bläser des Elde-Blasorchesters Parchim-Lübz mit dem Turmblasen aus dem Brauhausturm das Fest ein. Das Team des Brauhauses organisiert das Event und erhält Unterstützung von der Stadt Parchim und vom Weihnachtsmann, alias Hans Göldnitz. Bürgermeister Dirk Flörke: „Nach dem jährlichen Vorweihnachtsstress sind die Weihnachtsmelodien der Turmbläser vor allem eine schöne Einstimmung auf eine ruhige, besinnliche und festliche Familienzeit. Spätestens jetzt fällt der Stress ab“. Restaurantleiter Roland Hackbarth: „Wir freuen uns sehr, wenn sich die Familien auch 2017 wieder in gemütlich weihnachtlicher Atmosphäre zusammenfinden, die Kleinen ganz aufgeregt eine Tour mit dem Weihnachtsmann unternehmen und die Großen gesellig Glühwein genießen. Dann ist Weihnachten.“