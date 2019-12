Raduhn : Weihnachtsmarkt im Sonnenschein

Raduhner luden zu kleinem Markt mit besonderen Angeboten

Avatar_prignitzer von svz.de

23. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Reklame für seinen Weihnachtsmarkt an der Wendeschleife vom Klinker Weg in Raduhn braucht Egbert Borchert schon lange nicht mehr. Sein etwas anderes Angebot mit Wildschweingerichten, Cocktail- und Kuchen-Kiosk, Preisschießen um Weihnachtskarpfen, Kettensäge-Künstler Mario Gürtler, Fisch- und Honig-Verkauf oder Tombola hat sich längst in der Region herumgesprochen. Musikalisches steuerten bei blauem Himmel und Sonnenschein die Jagdbläser Bahlenhüschen und der Raduhner Liederkranz unter der Leitung von Sabine Kamke bei. Katharina Gruhle kutschierte Kinder mit ihrem Pony-Zweispänner durch das Dorf und für die Bescherung sorgte ein leibhaftiger Weihnachtsmann.