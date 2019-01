Wie schützen wir uns vorm Wolf?

Präventionsberater vom Sternberger Landschaftspflegeverband sind Ansprechpartner für Haustierhalter in Westmecklenburg

von Marlena Petersen

17. Januar 2019, 08:46 Uhr

Isegrim erobert sich in Mecklenburg-Vorpommern immer neue Territorien. So wurden im Vorjahr neue Wolfsrudel im Kaarzer Holz und in der Nossentiner Heide nachgewiesen. Mindestens dreimal haben allein im Kaarzer Umfeld Wölfe Schafe gerissen – bei Demen, Golchen und Groß Raden. Die Tierhalter stehen hier – wie schon in anderen Wolfsgebieten im Land – vor neuen Herausforderungen.

Wie schützt man seine Tiere vor dem Wolf? Wie kommt man an Fördergelder, um sichere Zäune aufzubauen? Rat gibt es jetzt beim Landschaftspflegeverband Sternberger Endmoränengebiet mit Sitz in Kobrow bei Sternberg. Die früheren Landwirte Hans Diederichs und Hans-Joachim Hogrefe agieren als Präventionsberater für ganz Westmecklenburg und sogar die Region bis nach Stralsund. Grundlage ist ein Werkvertrag des Landschaftspflegeverbandes mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung). An Diederichs und Hogrefe können sich sowohl Landwirte als auch Hobbytierhalter in Sachen Wolfsschutz wenden. Man werde auch auf öffentlichen Veranstaltungen beispielsweise der Schafzüchter und der Bauernverbände über Prävention informieren, kündigte Diederichs an.

Über die Anträge von Tierhaltern zum Wolfsschutz entscheiden die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt (kurz Stalu). Die Aufgabe von Diederichs und Hogrefe sei es aber, diese Ämter zu unterstützen. Sie nehmen quasi ratsuchende Tierhalter an die Hand, damit das Stalu am Ende genehmigungsreife Anträge auf den Tisch bekommt, wobei die Höhe der Förderung auch im Verhältnis zum Tierbestand stehen muss, wie Diederichs sagt.

Durchaus von Vorteil ist es für die Präventionsberater, dass für den Landschaftspflegeverband Sternberger Endmoränengebiet auch eine Frau tätig ist, die sich um Wölfe im Land kümmert. Marika Schuchardt, Inhaberin eines Büros für Umweltplanung, ist auf der Grundlage eines Werkvertrages zuständig für die Wolfshotline in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn irgendwo Tiere vermutlich von einem Wolf gerissen werden, koordiniert sie die erste Hilfe einschließlich der Vermittlung von Rissgutachtern und agiert als Schnittstelle zu den Landesbehörden. Sie ist über ihre Hotline auch rund um die Uhr Ansprechpartnerin, wenn beispielsweise tote Wölfe gefunden werden. Auch Informationen über Sichtungen von den Raubtieren im Land sind laut Schuchardt wichtig. Die Entwicklung des Wolfsbestandes im Land ist aus Sicht von Diederichs schon bedenklich. Im Kaarzer Holz finden die Wölfe eigentlich genug Wild als Nahrung, meint er. Man müsse es den Tieren möglichst schwer machen, an die Nutztiere zu kommen.

Das Land fördert laut Umweltministerium beispielsweise die Anschaffung von höheren Zäunen für Ziegen, Schafe sowie Gatterwild, die über den Grundschutz hinausgehen, von Weidezaungeräten oder auch Ausgaben zur Anschaffung und Ausbildung geeigneter Herdenschutzhunde.