Feuerwehreinsatz : Wiese in Parchim brannte

Feuerwehr löschte 1000 Quadratmeter am Plümperwiesenweg

Am Plümperwiesenweg mitten in der Kreisstadt brannte heute eine freie Fläche. „Rund 1000 Quadratmeter Ödland standen gegen 13 Uhr in Flammen“, berichtet der stellvertretende Stadtwehrführer Frank Lampe. Die Flammen und vor allem der Rauch waren weithin sichtbar. Mit 16 Kameraden war die Parchimer Freiwillige Feuerwehr im Einsatz und hatte nach rund einer Stunde das Feuer gelöscht. Danach war für sie aber noch nicht Feierabend, denn nach einem Einsatz ist vor dem Einsatz und so wurden die wasserführenden Fahrzeuge wieder aufgetankt und startklar für den nächsten Alarmfall gemacht.

Die Feuerwehr weist noch einmal darauf hin, dass auf Grund der langanhaltenden Trockenheit und den hohen Temperaturen eine hohe Brandgefahr vorherrscht. Offenes Feuer, Grillen im Freien auf der Wiese oder das Wegwerfen von Zigarettenkippen oder auch Glas sollte unbedingt unterlassen bleiben.