Wilde Verfolgungsjagd bis Malchow

Alkohol und Drogen: Parchimer Autofahrer flüchtet mit 180 Sachen vor sechs Streifenwagen

von Udo Mitzlaff

13. Januar 2020, 14:15 Uhr

Mit 170 Sachen durch die Dörfer und sechs Streifenwagen verschiedener Reviere im Nacken: Ein Parchimer Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag eine filmreife Verfolgungsjagd hingelegt und andere Menschen in Gefahr gebracht. Eine gute halbe Stunde dauerte die Jagd von Parchim bis ins 70 Kilometer entfernte Malchow. Erst auf der A 19 konnten die Beamten den Raser stoppen, der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs war.

Der 32-Jährige Fahrer soll in Parchim in der Schweriner Straße von der Polizei kontrolliert werden, als er plötzlich aufs Gaspedal tritt und in Richtung Innenstadt davonrast. Trotz mehrerer Anhalteversuche flüchtet der Mann mit seinem Wagen in Richtung Lübz, Plau und Krakow am See. Zwischen Parchim und Lübz ist er mit bis zu 180 Stundenkilometern unterwegs, sagt Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust. Später werden Autofahrer bei der Polizei anrufen, weil sie sich durch die Fahrweise des 32-Jährigen bedroht fühlen.

Hochgefährlich: Zwischenzeitlich versucht der Autofahrer mehrfach, Streifenwagen von der Straße abzudrängen. Doch die Beamten behalten die Nerven. Es gelingt ihnen mehrfach, den Fluchtwagen zu überholen. Die Taktik: Den Mann ausbremsen, doch der tritt weiter aufs Gaspedal seines Audi, rast haarscharf am Einsatzwagen vorbei. In Linstow fährt er auf die A 19 und flüchtet weiter Richtung Berlin, will in Malchow abfahren. Doch dort steht ein Polizeiauto, also fährt der Parchimer weiter. In der Baustelle Petersdorfer Brücke geht die Taktik der Polizei auf. Die Fahrbahn wird enger, die Beamten keilen das Fluchtauto ein.

Nach dem Stillstand des Autos verriegelt der 32-Jährige den Wagen von innen, sodass Polizisten die Scheibe der Beifahrertür einschlagen müssen, um an den Mann zu gelangen. Wie sich herausstellt, ist der Parchimer alkoholisiert und steht einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,38 Promille. In seinem Auto entdeckt die Polizei eine geringe Menge rauschgiftverdächtiger Substanzen. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht. Er war schon 2017 in Grebbin mit 1,93 Promille Alkohol im Blut ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen worden.

Gegen den Parchimer wurde jetzt Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens unter Drogeneinwirkung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

„Dass die Verfolgung ohne Verletzte und Blechschaden abging, ist nicht dem Autofahrer zu verdanken, sondern dem umsichtigen Verhalten der beteiligten Beamten“, lobt Polizeisprecher Klaus Wiechmann.