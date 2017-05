Suckow : Windhose entwurzelt mehr als 20 Bäume

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Schrecksekunden am frühen Abend in Suckower Ortsteil Drenkow: Eine Windhose fegte mit voller Wucht durch die Gemeinde, entwurzelte dutzende Bäume und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. „Ich stand in der Dusche und da fliegen plötzlich meine Gartenmöbel durch die Luft“, beschreibt Hartwig Lembke aus Drenkow die Gefahr, die ihn gefühlte 20 Sekunden in Angst und Schrecken verstetzte. Allein an seinem Haus wurden unter anderem vier hundertjährige Eichen entwurzelt, die Scheune beschädigt.

Als sich der Wind legt, wird das ganze Ausmaß der Zerstörung deutlich. Doch auch schnell wird klar, wieviel Glück im Unglück die Einwohner hatten: Es gab nach ersten Untersuchungen keine Verletzten. Da die Straßen hier sehr breit sind, fielen die oft mächtigen Bäume meist nur bis vor die Häuser.

Insgesamt waren den ganzen Abend mehr als zehn Feuerwehren aus der Region im Einsatz. Die Bundesstraße 321 musste zwischenzeitlich für Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.

>> Ein Video folgt!