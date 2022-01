Schmale Rente oder arbeitslos : Zahl der Wohngeldempfänger in Parchim angestiegen

Zahlen und Fakten

Zahlen und Fakten

Die vom Statistischen Landesamt für Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichten Zahlen sprechen Bände. Die Angaben beziehen sich zwar auf das Jahr 2020, dürften sich im Verhältnis aber auch auf die zurückliegenden Monate adaptieren lassen: 2020 gab es in Mecklenburg-Vorpommern 21.070 reine Wohngeldhaushalte sowie 1490 so genannte wohngeldrechtliche Teilhaushalte. Der Unterschied: Ein reiner Wohngeldhaushalt liegt dann vor, wenn kein Haushaltsmitglied vom Wohngeld ausgeschlossen ist. Aus dieser Gruppe kommen allein 12.550 Haushalte, in denen die Rente oder Pension nicht für die Miete reicht. In 6075 Haushalten standen die Bezieher in Lohn und Brot, davon waren 260 selbstständig tätig.In 1155 Haushalten war Arbeitslosigkeit die Ursache für Geldnot. Außerdem wurde an 755 Studentenhaushalte Wohngeld gezahlt.