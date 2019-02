Parchim : Zuschuss für einen neuen Einkaufsführer

von Carlo Ihde

16. Februar 2019, 05:00 Uhr

Kunden zielgerichtet zu den Fachhändlern in die Innenstadt führen: Das ist das Anliegen des Altstadthändlervereins. Dieses Ziel soll mit einem Einkaufsführer unterstützt werden. Geplant ist, dass der Verein in der voraussichtlich 28-seitigen Broschüre die Fachgeschäfte mit Öffnungszeiten und Angebotspalette vorstellen will. Für Erstellung und Druck gibt es einen Zuschuss aus der städtischen Fachförderrichtlinie zur „Belebung und Weiterentwicklung der Innenstadt“. Das beschloss der Wirtschaftsausschuss auf seiner Sitzung am Mittwoch.