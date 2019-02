Parchim : Zwei Stammtische für Angler

Einladung zum offenen Meinungsaustausch am 12. Juni und 13. November

Der Kreisanglerverband Parchim und Umgebung setzt auch in diesem Jahr auf den freien Meinungsaustausch in lockerer Form über Fragen rund um das Thema Angeln und Naturschutz. Für 2019 sind zwei Angler-stammtische geplant. Sie finden am 12. Juni ab 17 Uhr auf dem Vereinsgelände des Kreisanglerverbandes in der John-Brinckman-Straße sowie am 13. November ab 18 Uhr im italienischen Restaurant „La Casetta“ in der Langen Straße statt. Egal ob Angler oder Nichtangler – willkommen sind alle, die sich konstruktiv mit einbringen möchten, Fragen oder Anregungen haben. Der Verband hatte im vergangenen Jahr erstmals in dieser Form zum Gedankenaustausch eingeladen. Der Vorstand um seinen Vorsitzenden Wilhelm Stecker sieht sich darin bestätigt, dass diese Runden eine gute Gelegenheit sind, direkter mit den Anglern in den Mitgliedsvereinen ins Gespräch zu kommen. „Wir brauchen ihre Meinungen“, bekräftigt er. Der zweite Anglerstammtisch hatte nach der Premiere im Frühjahr im November stattgefunden. Die Themen, die zur Sprache kamen, seien sehr vielfältig gewesen. Sogar Biber, Fischotter und Kormoran spielten eine Rolle. Diese Abende sind für alle Beteiligten sehr informativ, schätzt Wilhelm Stecker ein.