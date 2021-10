1. Bundesliga Bohle : Seedorfer Kegler starten Mission Meisterrunde

Mit Heimspielen gegen Bremen und Hannover starten die Bohlekegler des SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 am Wochenende in die Saison der 1. Bundesliga. Ziel der ehrgeizigen Prignitzer ist das Erreichen der Meisterrunde.

Seedorf | Mit einer Mischung aus Ungewissheit und Vorfreude gehen Frank Wilke und die Bohlekegler des SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 am Wochenende in die verspätet beginnende Saison in der 1. Bundesliga. Nachdem die letzten beiden Spielserien aufgrund der Corona-Situation vorzeitig abgebrochen wurden, sind er und seiner Männer glücklich, die Kugeln wieder r...

