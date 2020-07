Kinder in der Prignitz : 200. Baby heißt Mats

Nachwuchs der Familie Aderholz/Philipp kommt im Kreiskrankenhaus zur Welt

von Martina Kasprzak

29. Juli 2020, 22:00 Uhr

2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie ein besonderes Jahr. Das ist aber den ankommenden Babys vollkommen egal. In den vergangenen sieben Tagen haben insgesamt zwölf Babys das Licht der Welt im Kreiskrankenhaus Prignitz erblickt, wie Jacqueline Braun, Referentin Marketing und Kommunikation im Kreiskrankenhaus, mitteilt.

Mit dabei ist auch Mats Aderholz. Der kleine Junge ist Baby Nummer 200, das in diesem Jahr im Perleberger Krankenhaus geboren wurde. Am 26. Juli um 5.41 Uhr war es soweit – 4400 Gramm schwer und 53 Zentimeter lang war der kleine Spatz, wie zu erfahren war. Die Eltern, Sabine Aderholz und Marc Philipp aus Falkenhagen, freuen sich sehr über den Neuankömmling. Zuhause wartet dann noch Mats älterer Bruder Luca. Auch Luca wurde bereits in Perleberg entbunden und weil dabei alles super lief, sollte nun auch das zweite Kinder des Paares aus Falkenhagen in Perleberg zur Welt kommen. Die Eltern seien sichtlich zufrieden mit der Ausstattung der Geburtenstation und der Fürsorglichkeit der Ärzte und Schwestern, hieß es aus dem Krankenhaus.

Als Jubiläumsbaby erhielt Mats bereits einige Geschenke vom Kreiskrankenhaus Prignitz: einen Scheck über 50 Euro sowie das erste von vielen weiteren Windelpaketen.