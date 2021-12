Dank an Prignitzer Spender : 261 weihnachtliche Schuhkartons bringen Kindern Freude

261 Weihnachtspäckchen sind aus der Prignitz mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton" auf die Reise gegangen. Familie Heider aus Wittenberge hat einmal mehr die Aktion in der Prignitz koordiniert.

Prignitz | Kinder aus Georgien, Lettland, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, der Ukraine sowie der Republik Moldau wurden in diesem Jahr im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beschenkt. Aus der Prignitz gingen 261 Weihnachtspäckchen auf die Reise, so Evelin und Jürgen Heider, die diese Aktion in der Prignitz koordinieren. Corona z...

