30 Jahre Awo Prignitz : Karin Dahse ist für viele die Awo Prignitz

Seit 30 Jahren besteht in diesem Jahr die Arbeiterwohlfahrt in der Prignitz, Karin Dahse ist von Beginn an dabei.

Perleberg | Wer in der Region von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) spricht, der meint meistens auch Karin Dahse. Denn die heutige Pflegedienstleiterin gehört zu den Mitarbeitern der ersten Stunde. Am 1. Februar 1991 begann sie ihre Tätigkeit als Sozialarbeiterin bei die...

