Lions Club Perleberg : 3054 Euro Spenden für Flutopfer beim Benefizkonzert der Lions

Der Lions Club Perleberg sammelt seit der Flutkatastrophe im Sommer Spenden für die Menschen in Altena und Ahrweiler. Jetzt gab es ein Benefizkonzert mit der Premsliner Blasmusik und dem Perleberger Spielmannszug.

Perleberg | Mit so einem großen Zuspruch haben die Mitglieder des Lions Club Perleberg nicht gerechnet. Die zahlreichen Gäste des Benefizkonzertes für die Flutopfer haben 3054 Euro an Spenden eingespielt, so Lions-Mitglied Dietmar Vollert im Gespräch mit dem Prignitzer. Er bedauert es sehr, dass corona-bedingt nicht alle Interessenten eingelassen werden konnten. ...

