Termin : 5. Perleberger Kneipennacht

von svz.de

22. Januar 2019, 10:00 Uhr

Auch in diesem Jahr ist der Vorabend des 1. Mai der Perleberger Kneipennacht vorbehalten. Am 30. April werden voraussichtlich neun Gastwirte die 5. Auflage dieses Events der Rolandstadt gestalten. Zwischen 20 und 2 Uhr ist dann Live-Musik in den Lokalen zu erleben. Erstmalig soll es in diesem Jahr einen Shuttlebusbetrieb zwischen Wittenberge und Perleberg sowie Karstädt und Perleberg geben, bei dem auch die umliegenden Dörfer einbezogen werden.

Am 1. Februar beginnt der Vorverkauf in den teilnehmenden Gaststätten.