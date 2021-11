Feuerwehreinsatz : 50.000 Euro Schaden durch fahrlässige Brandstiftung in Perleberg

Am Sonnabendabend mussten die Kameraden aller Ortswehren der Rolandstadt zu einem Brand ausrücken.

Perleberg | Die Kameraden aller Ortsfeuerwehren der Stadt Perleberg wurden am Sonnabendabend um 21.28 Uhr alarmiert. Die Kameraden rückten zu einem Gebäudebrand in der Straße An den Hufen aus, so Beate Mundt, die bei der Feuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet. Wie die Polizeiinspektion Perleberg am Sonntag informierte wollte ein 65-Jäh...

