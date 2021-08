50 Jahre Abitur in Perleberg : Ein Zusammenhalt fürs Leben

Am Samstag feiert der Abi-Jahrgang der ehemaligen Perleberger EOS sein "Goldenes Abitur" in Perleberg. Auch nach 50 Jahren finden noch immer regelmäßige Treffen statt.

Perleberg | Von diesem Zusammenhalt können manche nur träumen. Dessen ist sich der Abiturjahrgang der ehemaligen Perleberger EOS bewusst. Seit ihrem zehnjährigen Jubiläum treffen sie sich alle zwei Jahre, immer an einem anderen Ort in Deutschland – und schwelgen in Erinnerungen. Doch dieser Samstag sollte etwas Besonderes sein, denn da feierte die damalige Kla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.