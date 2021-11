DKMS-Typisierung in Breese : 500 Mal neue Hoffnung für an Leukämie erkrankte Helene

500 Prignitzer haben sich am Sonnabend an einer DKMS-Typisierung in Breese beteiligt. Es wird ein Knochenmarkspender für die einjährige Helene gesucht. Das Mädchen liegt derzeit im Krankenhaus.

Breese | Um 14.50 Uhr war am Sonnabend in Breese Schluss, zehn Minuten früher als vorgesehen. Doch die 500 Typisierungssets für mögliche Knochenmarkspender waren aufgebraucht. 15 potenzielle Spender, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Schlange vor der Physiotherapie von Stephany Steiner standen oder erst kurz vor Ende kamen, um der einjährigen Helene zu helfe...

