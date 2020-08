Wittenberge : 500 Menschen werden auf Corona getestet

Avatar_prignitzer von Ronald Ufer

18. August 2020, 11:42 Uhr

Wittenberge Nachdem die gesamte Familie des Corona-infizierten Mannes aus Wittenberge ebenfalls positiv getestet wurde, müssen sich am Mittwoch in der Stadt rund 500 Menschen Corona-Tests unterziehen. Dabei handelt es sich um Schüler und Lehrer der Elblandgrundschule und der Kita „Haus der kleinen Strolche“ in Wittenberge. Beide Einrichtungen wurden am Dienstag durch das Gesundheitsamt des Landkreises vorsorglich geschlossen. Bereits am Montag waren drei Schulklassen und zwei Kita-Gruppen vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt worden. Die Kinder und die Ehefrau befanden sich seit dem Wochenende in Quarantäne.