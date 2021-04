Adelsfriedhof Groß Pankow : Vom Nachfahr wiederhergestellt

Neben dem Gemeindefriedhof gibt es in der Gemeinde Groß Pankow noch den Friedhof der Familie Gans zu Putlitz.

Groß Pankow | Wer in Groß Pankow durch den Gutspark spaziert, der findet hier auch den Familienfriedhof der Familie Gans zu Putlitz. Wir haben uns mit Bernhard von Barsewisch verabredet, er weiß am besten über die Geschichte des Friedhofs und der her bestatteten Personen Bescheid. Als er 1991 das Gutshaus und den Park erwarb, befand sich der Friedhof in einem jämme...

