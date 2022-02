Landratswahl Prignitz : AfD-Kreisvorsitzender Jean-René Adam gibt Kandidatur bekannt

Am Sonnabend wählte die AfD-Aufstellungsversammlung Prignitz ihren Kandidaten für die Landratswahl am 8. Mai. Sie schickt den 57-jährigen Jean-René Adam, der auch Kreistagsabgeordneter ist, ins Rennen.

