Angeln an der Elbe : Vom Fischen am großen Fluss

Angeln am großen Fluss sei etwas Besonderes, finden die Brüder Michael und Andreas Hertwig. Seit zehn Jahren kommen sie aus Mecklenburg an die Elbe in der Prignitz. Neben dem großen Fang geht es ihnen um die Natur.

Wittenberge | Fast wären sie schon abgereist. Der Wind war unbarmherzig, die Ruten flogen durch die Luft. Wahrlich kein Angelwetter. Aber dann entschlossen die beiden passionierten Hobbyangler sich doch, den nächsten Tag noch abzuwarten und wurden mit Sonnenschein und trockenem Wetter belohnt. Andreas und Michael Hertwig aus der Nähe von Rostock kommen immer wieder...

