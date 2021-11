Shell will investieren : Aus Gülle und Mist soll in Karstädt Biomethan produziert werden

Der Investor ist an die Gemeinde herangetreten und will ein zehn Hektar großes Grundstück gegenüber des Klärwerks erwerben. Es soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Investor stellt sein Vorhaben am 9. Dezember vor.

Karstädt | Der ländliche Raum ist viel von Landwirtschaft geprägt, so natürlich auch die Prignitz. Neben Pflanzenproduktionsbetrieben gibt es reichlich Tierproduktionsbetriebe. Sowohl Schweine als auch Kühe produzieren bekanntlich Gülle und Mist. Und das will sich die Shell Deutschland GmbH zu nutze machen. Sie möchte in Karstädt eine Biomethanproduktionsstätte ...

