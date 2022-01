Ausbau des Breitbandnetzes : Arbeiten sorgen ab 17. Januar für Verkehrseinschränkungen in Pritzwalk

Bis zum 11. April 2022 kann es zu Behinderungen in bestimmten Straßenabschnitten der Stadt kommen.

Pritzwalk | Ab dem 17. Januar kommt es in Pritzwalk in der Schlachthausstraße, den Straßen Holzhof und Zum Holzhof sowie in der Saarstraße aufgrund von Bauarbeiten zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten zum Ausbau des Breitbandnetzes werden generell im Gehwegbereich unter Umleitung des Fußgängerverkehrs durchgeführt, wie der Landkreis Prignitz mitteilt. Fahr...

