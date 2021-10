Sankt-Jacobi-Kirche Perleberg : Ausstellung lässt Perleberger Kirchengeschichte lebendig werden

„Wo Steine lebendig werden: Die Geschichte von Sankt Jacobi neu erzählt". So heißt die neue Ausstellung, die in Kooperation mit dem Kulturkombinat Perleberg entstanden ist. Am 17. Oktober findet die Eröffnung statt.

Perleberg | Ende April gab es mit Pfarrerin Verena Mittermaier, Maria Kwaschik, Vorsitzende des Kulturkombinat Perleberg e.V., Bürgermeisterin Annett Jura und Klaus-Martin Bresgott vom Kulturbüro des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eine feierliche Eröffnung als Start zur Erarbeitung der neuen Ausstellung „Wo Steine lebendig werden: die Geschic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.