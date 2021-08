Auszeichnung „Bewährte Kraftfahrer" : Glöwener ist seit 20 Jahren ein vorbildlicher Fahrer

Die Kreisverkehrswacht Prignitz ehrte Ralf Teschner am Dienstag für 20 Jahre vorbildliches Autofahren. Neben dem Titel erhielt er auch noch eine silberne Ehrennadel und eine Urkunde.

Perleberg | Ganze 20 Jahre lang hat er nachweislich die Regeln des Straßenverkehrs befolgt, sich in all der Zeit keinen Eintrag im Verkehrszentralregister geleistet. Rundum, Ralf Teschner aus Glöwen war ein mehr als vorbildlicher Verkehrsteilnehmer. Dafür erhielt er am Dienstag in Perleberg auch die Auszeichnung „Bewährte Kraftfahrer“. Neben dem Titel überreichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.