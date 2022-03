Polizeieinsatz in Perleberg : Autofahrer kommt von der B5 ab und rammt zwei Bäume

Der 75-Jährige blieb unverletzt, das Unfallfahrzeug war aber nicht mehr fahrbereit.

Perleberg | Ein 75-jähriger Autofahrer kam am Mittwoch, dem 9. März, gegen 11.40 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf der B 5 in Höhe des Abzweiges Spiegelhagen bei Perleberg nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zwei Straßenbäume. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr...

