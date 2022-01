Blaulicht : Autofahrer mit geklauten Kennzeichen in Plattenburg unterwegs

Das Kennzeichen stand bereits zur Fahndung aus. Der Fahrer hatte obendrauf keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogen.

Plattenburg | Am 26. Januar gegen 22.30 Uhr wurde bei einer Streifenfahrt ein Autofahrer in der Burgstraße in Plattenburg angehalten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei der Überprüfung der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen festgestellt, dass diese nicht zum Fahrzeug gehörten und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Fahrer besaß keine Fahrerlaubn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.