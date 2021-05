Stolpersteine Bad Wilsnack : Wilsnack bekommt Stolpersteine

Bad Wilsnack erinnert an seine jüdischen Bewohner. Ende August sollen vier Stolpersteine verlegt werden.

Bad Wilsnack | Bad Wilsnack erinnert an seine jüdischen Bewohner. Am 30. August sollen vier Stolpersteine in der Großen Straße 10 verlegt werden. Erste Ideen für den Ablauf stellten am Montag Anke Sengespeck und Ulla Seeger dem Ausschuss für Kultur, Tourismus und Kurortentwicklung vor. Sally Saenger, Max Saenger, Rosa Nelke und Max Nelke - diese Namen werden auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.