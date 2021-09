Fräsarbeiten auf der B189 : Baustelle auf der Elbbrücke bei Wittenberge sorgt für Unmut

Seit Ende vergangener Woche bilden sich kilometerlange Staus auf der B189 von der Elbbrücke zurück bis Höhe Brillux im Wittenberger Gewerbegebiet Nord. Kurzfristige Fräsarbeiten auf der Elbbrücke sind der Grund.

Wittenberge | Seit Ende vergangener Woche müssen sich Autofahrer auf der B189 von Wittenberge über die Elbbrücke Richtung Seehausen und in der Gegenrichtung auf lange Staus einstellen. „Prignitzer“-Leser berichteten unserer Redaktion, dass sie mitunter eine gute Stunde auf der Bundesstraße im Stop and Go verbracht haben, um über die Elbbrücke zu kommen. Kilomete...

