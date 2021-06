Unter Alkoholeinfluss : Kriminalpolizei verhört Parteien nach Todesdrohung in Nebelin

Der Mann, der in der Nacht zum Sonnabend unter Alkoholeinfluss gedroht hatte, seine Familie und alle anderen zu erschießen, ist mittlerweile aus dem Gewahrsam entlassen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nebelin | Der Mann, der in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen 2.30 Uhr auf seinem Grundstück in Nebelin unter Alkoholeinfluss gedroht hatte, seine Familie und alle anderen zu erschießen und schließlich in Gewahrsam genommen wurde, ist mittlerweile daraus entlassen worden, wie am Dienstag Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, auf A...

