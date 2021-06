Eldenburg : Mit Enrico und Sandra Huth bleibt der Elektrobetrieb in der Familie

Elektromeister Enrico Huth hat die Nachfolge seines Vaters angetreten und leitet den Familienbetrieb in Eldenburg. Seine Erfahrungen wird er mit seiner Frau Sandra beim Aktionstag zur Unternehmensnachfolge weitergeben.

Eldenburg | Es ist halb zehn an einem ruhigen Morgen in Eldenburg bei Lenzen. Enrico und Sandra Huth sitzen gemeinsam beim Frühstück. Was nach Freizeit klingt, ist tatsächlich ein hart erkämpfter Freiraum. Denn seitdem Enrico Huth zum 1. Januar den väterlichen Elektrobetrieb übernommen hat, wartet mehr Arbeit auf das Ehepaar als je zuvor. Der Empfangsraum, in ...

