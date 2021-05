Neuer Wärmelieferant : Biogasanlage Karstädt beheizt Schule, Löcknitzhalle, Freibad

Vom neuen Satelliten-Blockheizkraftwerk wird die Wärme zum 30-Kubik-Speicher auf dem Schulhof geleitet.

Karstädt | Peter Maroschek sitzt in seinem kleinen Büro am Schreibtisch. Vor ihm ein Computer auf dessen Bildschirm bunte Messsäulen mit einer Reihe von Daten zu sehen sind. Der Betriebsleiter der Bioenergie Karstädt GmbH schaut drauf und sagt: „Das Wasser im Freibad hat 29 Grad." Dort kann er auch genau ablesen, wie die Temperaturen in der Grundschule Karstädt ...

