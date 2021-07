Blues in der Rumpelscheune : In Muggerkuhl wird wieder gerockt

Endlich wieder Livemusik-Abende in der Rumpelscheune Muggerkuhl. Betreiberin Gudrun Springer ist trotz allem gut über die Pandemie gekommen und hat die Zeit für Baumaßnahmen auf dem Gelände genutzt.

Muggerkuhl | Ein hochgewachsener älterer Mann trägt einen Wanderstock in der rechten, einen Rucksack in der linken Hand. Auf dem Rücken hat er einen noch größeren Rucksack. Der Mann ist Pilger auf dem Baltisch-Mitteldeutschen Weg. Als Etappenziel hat er sich die Rumpelscheune in Muggerkuhl in der Gemeinde Berge ausgewählt. Hier will er sich betten. Wovon er nic...

