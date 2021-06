Brand in Kleinow : Feuerwehren verhindern durch rechtzeitiges Eingreifen schlimmeres

Zu einem Brand in einem Nebengebäude in Kleinow wurden am Samstag mehrere Feuerwehren aus der Gemeinde Plattenburg sowie Perleberg und Spiegelhagen gerufen. Deren rechtzeitiges Eingreifen verhinderte schlimmeres.

Plattenburg | Eine Alarmierung gab es am Samstagmittag für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Plattenburg sowie der aus Perleberg und Spiegelhagen. Sie wurden zu einem Brand in einem Nebengebäude in Kleinow gerufen. Beim Eintreffen löschten die Kameraden aus Kleinow umgehend zunächst aus dem Tank, später nach dem Aufbau einer stabilen Löschleitung aus dem Teich...

