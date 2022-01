Holocaustgedanken in Perleberg : Briefe aus der Hölle zeigen Massenmord an Juden aus Opfersicht

Perleberger Bürger haben zum Holocaustgedenktag eine schmerzhafte Begegnung mit dem Menschheitsverbrechen erlebt. Das Hörspiel Briefe aus der Hölle zeigt ungeschminkt aus Opfersicht die ganze Grausamkeit der Massenmorde.

Perleberg | Statt über das Menschheitsverbrechen Holocaust und Auschwitz als wichtigen Teil davon einfach zu reden, sind Perleberger am Freitagabend schmerzhaft tief in das Leben von Opfern eingetaucht. In der St. Jacobi Kirche wurde das Hörspiel „Briefe aus der Hölle“ nach dem von Pavel Polian herausgegebenen gleichnamigen Buch vorgestellt. Es beruht auf Aufzeichnungen von neun Angehörigen des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau, die diese heimlich unter unmenschlicher Anspannung geschrieben und unter den Gaskammern als Kassiber in der Asche der vergasten Leidensgenossen versteckt hatten. Erst 2017 konnte der letzte Berichte entziffert werden. Sparsam von Musik untermalt wurden die Erinnerung der Häftlinge in der Hörspielfassung von Andreas Weiser erlebbar. Es sind Lebensgeschichten, Berichte von Arbeitslagern, dem Zusammentreiben von Juden durch SS, Polizei und Gestapo. Ebenso werden Erlebnisse auf den Transporten nach Auschwitz, Schilderungen von Lagerleben, dem Weg in die Gaskammer und der Arbeit des Sonderkommandos vorgetragen. Dessen Angehörige wurden von der SS gezwungen, die Toten aus den Gaskammern zu tragen und sie zu den Krematorien zu bringen, um die Leichen zu verbrennen, die Spuren des Massenmordes zu beseitigen. Die Mitglieder des Sonderkommandos wurden später fast ausnahmslos selbst Opfer der Mordmaschinerie. Schmerzhafte Schilderungen In den Berichten bekommt vieles, was aus Geschichtsbüchern und anderen Werken bekannt ist, ein Gesicht. Es wird durch die persönliche Schilderung viel anschaulicher und eindringlicher. Beispielsweise wenn einer der neun schreibt, wie er mit 120 Leidensgenossen tagelang ohne Wasser und Brot in einem Eisenbahnwaggon eingepfercht war, als besondere Schikane und Demütigung selbst die Möglichkeit einer Notdurft verweigert wurde. Und wie in der Dunkelheit das grell erleuchtete Lager für kurze Zeit einen Schimmer Hoffnung weckte, denn es sollte ja nur zum „Arbeitseinsatz“ gehen. Doch die Trennung der Familien auf der Rampe des KZ Auschwitz, ständige Knüppel- und Peitschenhiebe sowie das Scheren der Köpfe ließ rasch auch den letzten Glauben an diese Lüge platzen. Und immer wieder ist von einer endlosen Kette von Schikanen und Demütigungen die Rede, die Familienbande zerfetzen, die Gefangenen brechen und ihre Menschlichkeit auslöschen sollten. Ständig durchzieht der Tod die Erzählungen. Der Einzelner, die verhungern, verdursten oder in verschlossenen und überfüllten Waggons ersticken. Die von Wachen und Aufsehern totgeschlagen oder erschossen werden. Und dem grausamen Ende Tausender, Zehn- und Hunderttausender in den Gaskammern. Die Menschlichkeit bewahren Anrührende Berichte zeigen; wie sich jüdische Kinder in der Hölle des Konzentrationslagers um jüngere Geschwister kümmern, Familien auseinandergerissen werden. die Menschen sich bemühen, ihre Würde und Menschlichkeit zu bewahren, sich erhobenen Hauptes ihren Peinigern stellen. Es gibt aber auch Antworten, warum die verfolgten Juden so wenig Widerstand leisteten. Die Antworten reichen vom ständig gegenwärtigen Verrat durch Nachbarn, bis zum starken Zusammenhalt der Familien, weshalb man Kinder, Frauen und Ältere nicht zurücklassen wollte. Es wirkten die Lügen der Peiniger, die oft geglaubt wurden. Auch weil sich die Opfer ein solches Ausmaß an Grausamkeit, Mordlust und Hass nicht vorstellen konnten. Einige fanden nach dem Verlust von Familie, Heimat und bisherigem Leben fast nichts mehr, wofür sie noch leben wollten. In tiefem Schweigen und mit gesenkten Köpfen verfolgten die Anwesenden in der Jacobi-Kirche die Erzählungen. Der Schock des Ausgesprochenen ging tief, verschlug vielen die Sprache. ...

