Bürgermeisterwahl in Weisen : Robert Enge ist neuer Bürgermeister

Robert Enge ist neuer Bürgermeister in Weisen. Er wurde erst am Mittwochabend kurzfristig für die Wahl nominiert.

Weisen | Robert Enge ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Weisen. Am Mittwochabend erhielt er in der Gemeindevertretung sechs Stimmen. Sein Gegenkandidat Jens Becker kam auf vier Stimmen. Der ebenfalls nominierte Rico Illner ging leer aus. Damit tritt Enge die Nachfolge von David Leu an, der zum 2. März seinen Rücktritt erklärt hatte (wir berichteten). Eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.